SKN St. Pölten - SK Sturm Graz II

Am Freitag, den 1. Dezember trifft der SKN St. Pölten im Heimspiel in der NV Arena auf Sturm Graz II. Der Drittplatzierte aus St. Pölten kann mit einem Sieg einen guten Sprung in Richtung Platz 2 in der ADMIRAL 2. Liga machen. Sturm Graz II befindet sich momentan auf dem 14. Platz in der Tabelle. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete in einem 1:4 Sieg für die St. Pöltner. Nun treffen die beiden Teams wieder aufeinander in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga.