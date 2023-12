Silvester im Konzerthaus | Unterhaltung pur!

Zum Jahresabschluss gibt es noch einen tollen Kabarett-Höhepunkt im Wiener Konzerthaus:

Dirk Stermann - Hallelujahr!

Am Klavier: Philippine Duchateau

Sonntag 31. Dezember 2023, 16:00 Uhr, Mozart-Saal

Jedes Ende ist zwar ein Ende, vor allem aber auch ein Anfang – daher bietet auch die Silvesternacht eine gute Gelegenheit, etwas Neues zu beginnen:

Auch wenn die Welt gerade Kopf zu stehen scheint und die Chancen für 30 Grad in der Silvesternacht erfolgsversprechend sind, Dirk Stermann bleibt optimistisch und gründet gemeinsam mit Philippine Duchateau Twinny, das kleinste Trio der Musikgeschichte.

Stermann redet und singt sich um Kopf und Kragen, während Philippine Duchateau die Klaviertasten dressiert.

Stermann & Grissemann - Das Ei ist hart!

Sonntag 31. Dezember 2023, 19:00 Uhr, Mozart-Saal

"Mein Mann ist etwas voll um die Hüften."

Wem bei Betreten eines Herrenbekleidungsgeschäfts unweigerlich dieser Satz ins Gehirn schießt, der ist wohl auf angenehmste Weise Loriot-infiziert.

Diese sympathische Krankheit führt beim Anblick eines devoten Oberkellners zu einem sofortigen: "Sie werden mir jetzt wohl nicht ins Essen quatschen" und am Heiligen Abend gebetsmühlenartig selbstverständlich zu: "Früher war mehr Lametta". Man kann nicht anders. Man kann nicht widerstehen, Loriot unaufhörlich zu zitieren. Man kann sich aber die liebevolle Durchleuchtung des deutschen Strickwesten-Spießers auch vortragen lassen.

Stermann und Grissemann legen mit "Das Ei ist hart!" nach. Das zweite Loriot-Programm der österreichischen Kabarettisten soll noch amüsanter als das erste sein, sagen die beiden selbst. Also, essen Sie Ihren Kosakenzipfel zu Ende, binden Sie sich Ihren Schlipth.. Äh, Verzeihung Schlips und schauen Sie sich das an.

Es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein! Ach was.

Gernot Kulis - Best Of 20 Jahre Ö3-Callboy

Sonntag 31. Dezember 2023, 22:00 Uhr, Mozart-Saal

Rufen Sie nicht an – er ruft Sie an!

Niemand ist vor ihm sicher, kein Amt, keine Privatperson, kein Prominenter.

Die Themen sind vielfältig, von witzigen EU-Verordnungen, über Resozialisierungsprogramme von Hooligans bis zu Corona-Tests am Telefon. Wenn Gernot Kulis zum Telefon greift, hört und lacht die ganze Nation mit. Der Ö3-Callboy ist seine bekannteste Radio-Rubrik und davon gibt es jetzt auch eine Bühnen-Show.