Sigrid Horn und Natalie Ofenböck singen gegen Klischees

Gerne anecken, nicht dem Bild einer braven Frau entsprechen, kurzum: untragbar sein. Diese Charakterzüge einen die beiden jungen österreichischen Musikerinnen Sigrid Horn und Natalie Ofenböck.

Untragbar ist aus ihrer Sicht auch, was in Sachen Frauenrechte noch zu tun ist. Vor diesem Hintergrund geben die Künstlerinnen am 8. März, dem Weltfrauentag, im TAG – Theater an der Gumpendorfer Straße ihr erstes gemeinsames Konzert.

Protestsongcontest-Gewinnerin

Erst im Februar gewann die Horn mit dem Titel „Baun“ den FM4-Protestsongcontest. In dem Dialektlied kritisiert sie unter anderem das Zubauen der Landschaft, Bodenversiegelung und Einkaufszentren auf grünen Feldern. Der Titel stammt aus ihrem im Oktober 2018 erschienenen Solodebütalbum „Sog I Bin Weg“.