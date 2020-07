Shake Stew beim Kultursommer 2020

Wien dreht auf

Die ganze Bandbreite der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft – Wienerlied, Kabarett, Klassik, Jazz, Theater, Pop, Rap, Literatur, Tanz und Performance – ist an 25 Standorten in allen Wiener Bezirken live zu erleben – im Einklang mit den Corona-bedingten Richtlinien für Veranstaltungen.

Je nach Location gibt es Höchstgrenzen für die Zahl der Besucher, um die Corona-Präventivmaßnahmen, vor allem den Mindestabstand im Publikum, gewährleisten zu können. Die Veranstaltungen, mit Ausnahme der „Public Moves“-Reihe unter der Regie von ImPulsTanz sowie der Gartenkonzerte in den „Häusern zum Leben“, finden von Donnerstag bis Sonntag am frühen Abend statt (zwei „Acts“ pro Abend). An einigen Locations wird untertags auch Kinder- und Jugendtheater angeboten

Alle Veranstaltungen sind gratis zugänglich. Für die „Main Stages“ (21., Donauinsel/Schulschiff und 10., Oberlaa/Kurbadstraße) sowie für „Public Moves“ in Kooperation mit ImPulsTanz (1., Arkadenhof im Rathaus von 27. 7. bis 14. 8.; 2., Kaiserwiese beim Riesenrad; 23., Zirkuswiese am Liesingbach; 21., Donauinsel/Sport- insel/Georg-Danzer-Steg) ist eine Registrierung vorab auf www.kultursommerwien.at notwendig.