Seiler und Speer am Red Bull Music Festival im Wiener Prater

Am 9. Mai 2018 wird der Riesenradplatz und das Wiener Riesenrad zum Verbindungspunkt zwischen Künstler und Fans, zwischen Musik und Community: Auf dem Gelände rund um das Wahrzeichen der Hauptstadt werden mehr als 30 österreichische Acts genau das feiern, was sie leben und lieben: die Musik. Mit einem Querschnitt durch alle Genres bietet das Festival eine Plattform für Talente und Ikonen und macht es für Musikliebhaber zu einem einzigartigen Erlebnis in Österreich.

Beim Red Bull Music Festival Wien gibt es 3 Stages: Die Main Stage am Riesenradplatz, eine Electronic Stage im Grand Autodrom und eine HipHop Stage im Waggon 31. Zusätzlich gibt es noch Club-Waggons: In diesen Club-Waggons kann man DJ-Sets erleben.