Das „Festival der Jüdischen Kultur“, eine Veranstaltungsreihe der Israelitischen Kultusgemeinde, steht von 14. November bis 9. Dezember unter dem Motto „Frauenpower im Judentum“.

Das Konzert „See you in Hollywood!“ am 14. November im Musikverein spielt mit der Nostalgie. Denn Sopranistin Ethel Merhaut (sie bestreitet zuvor die Eröffnungsgala des KlezMORE Festivals), Violinistin Orsolya Korcsolán und das Anna Rothschild Ensemble begeben sich auf die Spurensuche jüdischer Komponisten und Interpreten, die nach ihrer Flucht in den USA Heimat fanden. Mit hinreißender Filmmusik von „Ben Hur“, „Vom Winde verweht“ oder „Schindlers Liste“ thematisieren die Interpreten ihre Emigarition und die damit verbundenen Erfahrungen.

Informationen: www.ikg-wien.at/festival