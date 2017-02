Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox European Tour 2017

Nach der großartigen Erfolgstournee 2016, kommen Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox 2017 wieder nach Österreich!



Mit bisher über 500 Millionen Views und mehr als 2 Millionen Abonnenten ist Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox ein echtes YouTube-Phänomen. Für sein ungewöhnliches Musikprojekt knöpft sich der Pianist Scott Bradlee zeitgenössische Pop- und Rocknummern vor, für die er neue Arrangements in einer Vielfalt alter Stile maßschneidert. Die Idee dazu hatte Bradlee 2009, als er sich nach seinem Musikstudium in New Yorker Restaurants und Nachclubs als Solopianist durchschlug. Aus Spaß begann er damit, Pophits aus den 1980er Jahren in Ragtime-oder Swing-Klassiker zu verwandeln. Mit seinen ausgefallenen Versionen bestens bekannter Stücke, aber auch Mashups von scheinbar unkompatiblen Songs aus verschiedenen Äras nahm er einige selbstverlegte Alben auf, die so vielsagende Titel wie “Mashups By Candlelight”, “A Motown Tribute To Nickelback”, “Twist Is The New Twerk”, “Clubbin With Grandpa”, “Selfies On Kodachrome” und “Emoji Antique” trugen.

2012 begann Bradlee damit, wöchentlich Videos bei YouTube zu posten, in denen er mit seiner Band, in der die Musikern und Vokalisten immer wieder wechselten, jedes Mal einen neuen Song präsentierte. Aufgenommen wurde live in Bradlees bescheidenem Souterrain-Apartment in Astoria/ Queens. Einen ersten Achtungserfolg erzielte er 2012 mit seiner Version von “Thrift Shop” von Macklemore & Ryan Lewis. Der Clip brachte es binnen einer Woche auf eine Million Views. Doch der wirkliche Durchbruch gelang Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox im September 2013, als man “We Can’t Stop” von Miley Cyrus im Doo-Wop-Stil der 1950er Jahre interpretierte. Die Nachricht von dem aufregenden Clip verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet. Innerhalb von zwei Monaten hatte er vier Millionen Views, zwei Jahre später waren es 14 Millionen. Der “Postmodern Jukebox“-YouTube-Kanal entwickelte sich schnell zum Dauerrenner. Ende 2015 hatte Bradlee dort schon über 130 Video-Clips online gestellt. Und mit seiner Band spielte er längst nicht mehr nur in der eigenen Kellerwohnung, sondern tourte durch die ganze Welt.



Aktuelles Album: „The Essentials"







