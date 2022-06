Science Busters - Corona Spezial

Normal flattert sie lautlos in der Gegend herum oder spielt sich als Superheld aus Gotham City in unsere Herzen. Und dann hilft sie mit, dass sich Millionen Menschen mit einem neuen Virus infizieren, die größte Pandemie seit hundert Jahren ausbricht und die halbe Welt wie verrückt Bananenbrot bäckt.

In ihrem Corona spezial besprechen MC Martin Puntigam (Kabarettist, Uni.-Lekt. Uni Graz), Dr. Florian Freistetter (Astronom & Science Blogger) und der Molekularbiologe Martin Moder, PhD:

Welche Impfung wird am schnellsten fertig?

Warum kann man Viren nicht einfach zerquetschen?

Kann man sich mit einem Furz mit Covid19 anstecken?

Die Science Busters schmeißen eine naturwissenschaftliche Corona-Party mit Klopapierschnaps und Ei-Gießen live!

