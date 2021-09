Am 19.5.2021 wäre Heinz Oberhummer, Physiker und Mitbegründer der Science Busters, 80 Jahre alt geworden. Da er im Jahre 2015 an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb, kann er seinen Geburtstag leider nicht feiern – vergessen ist er allerdings nicht. Seit 2016 wird in seinem Andenken der Heinz Oberhummer Award vergeben.



Und zu seinem 80. Geburtstag lässt man ihn im Theater im Park hochleben. Gemeinsam mit den Science Busters feiern: u.a. Josef Hader, Giulia Enders, Franz Viehböck, Ronald Mallett und viele weitere Gäste.