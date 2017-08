SCHWEIZERHAUS - Wiener Tradition

Für Beobachter der Wiener Gesellschaft war das Schweizerhaus im Prater immer schon ein gutes Pflaster. Der Literat Arthur Schnitzler schätzte die legendäre Wiener Gastwirtschaft ebenso wie der Arbeiterdichter Ernst Hinterberger rund hundert Jahre später. Ersterer genoss hier unter anderem sein Backhendl, wie er in Briefen an seine Gefährtin Adele Sandrock bekannte. „Mundl“-Autor Hinterberger war wiederum besonders vom Krautfleisch angetan. Zum 80. Geburtstag wünschte er sich dies – „und sonst nix“.



Bekannt ist das Schweizerhaus natürlich für das legendäre Budweiser Budvar Bier und die knusprige Stelze. Doch im Schatten von Kastanien- und Nussbäumen (letztere gelten als gleichermaßen wichtig für Nussschnaps und Gelsenabwehr!) lassen sich auch abseits der bekannten Spezialitäten Wiener Köstlichkeiten genießen. Man bietet Tageskarte, Wochenschmankerln, Mittagsteller und Wiener Raritäten wie Kuttelflecksuppe oder Böhmische Schmankerln wie Powidltascherln an – und das alles täglich

frisch zubereitet. Tiefkühlkost oder Fertigware kommt nicht auf den Tisch, Geschmacksverstärker sind verpönt. Fleisch und Gemüse werden – ausschließlich von österreichischen Betrieben – ständig angeliefert, der Erdäpfelsalat wird dreimal täglich frisch zubereitet und selbstverständlich werden auch die berühmten Kartoffelpuffer händisch hergestellt.