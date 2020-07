Schager, Baich & Deutsch: Siegfried auf Abwegen

Er wäre 2020 der erste österreichische Siegfried in Bayreuth gewesen! Covid19 hat Heldentenor Andreas Schagers Siegfried in der neuen Ring-Produktion verhindert. Im Theater im Park begibt er sich gemeinsam mit seiner Frau, der Geigerin Lidia Baich und Helmut Deutsch am Klavier, auf eine musikalische Zeitreise mit Wagners Nibelungen-Helden. Dabei betritt dieser Siegfried u.a. mit Mozart, Beethoven, Strauss und Bernstein neue Gefilde und kann dabei doch gewisse Gewohnheiten nicht lassen. Freuen Sie sich auf einen musikalisch-amüsanten Abend im Theater im Park.