Sandra Cervik & Herbert Föttinger – "Arthur Schnitzler: Der Reigen“

In Arthur Schnitzlers skandalträchtigem Bühnenstück ziehen sich zehn amouröse Verwicklungen quer durch alle gesellschaftlichen Schichten des beginnenden 20. Jahrhunderts. Von der Dirne über den Soldaten bis hin zur Dame der Gesellschaft und dem Grafen höchst selbst - im Moment der Lust werden die sozialen Hierarchien außer Kraft gesetzt. Ein brillantes und anrüchiges Stück Weltliteratur, das in seiner durchkomponierten Form dem Tanzstil des Reigens nachempfunden ist.



Es existiert wohl kaum eine bessere Besetzung für diese pikante Dialogfolge als das Schauspielerehepaar Sandra Cervik und Herbert Föttinger: sie seit 2017 gekürte Kammerschauspielerin und er Direktor des Theaters in der Josefstadt. In dieser szenischen Lesung fangen sie als kongeniale Bühnenpartner die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit der körperlichen Liebe ein.