Sam Smith brennt für Tequila, Soul und Liebe

„Volltrunken an der Tequila-Bar!“ So sagt Sam Smith, habe er einen Teil des Jahres 2016 verbracht. „Als ich nach der Tournee zum ersten Album nach London zurückkam, zog ich drei bis vier Mal in der Woche durch die Schwulen-Clubs“, erzählte der 25-Jährige der britischen Musikplattform NME . „Das hat viel Spaß gemacht, aber gleichzeitig war das so gar nicht nach mir. Es war nur, weil ich von diesem Typen verlassen worden war. Das hat mich fast umgebracht.“

In diesem Zustand begann der Soul-Pop-Sänger, der 2014 mit dem Debüt-Album „In The Lonely Hour“ sowohl in den USA als auch in Europa – als einziger in dem Jahr – eine Million verkauft hatte, an dem zweiten Opus zu arbeiten. „Normalerweise war Musik für mich immer gut, um solche Gefühle auszudrücken. Aber da ging gar nichts mehr. Ich dachte damals sogar daran, überhaupt kein zweites Album mehr zu machen.“

Doch die Blockade löste sich, Smith änderte seinen Lebensstil und schrieb für die Ende 2017 erschienene CD „The Thrill Of It All“ die persönlichsten Songs seiner Karriere. Am 8. Mai wird der Brite sie in der Wiener Stadthalle live vorstellen. Einen der ehrlichsten Tracks des Albums hat er dabei an den Anfang der Show gestellt: „Burning“ handelt von der schwierigen Zeit im Privatenleben. Aber auch vom Ruhm.