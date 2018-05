Salon Jardin - Wiens Gartensalon

Zahlreiche nationale wie internationale Aussteller präsentieren Florales, Exterieur, Textiles und Accessoires für Drinnen und Draußen, thematisch sind dem Salon Jardin keine Grenzen gesetzt!

Im Rahmen von StartUp im Park 2018 unterstützt Salon Jardin heuer:



MyAcker - Dein eigener Gemüsegarten im Internet!

www.myacker.at



raise a plant – mit grow & shine, ein intelligenter Blumentopf mit integriertem Bewässerungs-, Beleuchtungs- und Bestäubungssystem

www.raiseaplant.com



Rasenreich – Rasenreich CORPUS - Kunstobjekt, Trainingsgerät, trojanisches Pferd

www.rasenreich.com

Vaustil – smart und gesund Grillen

www.vaustil.com

Wurmkiste – das kompostierende Sitzmöbel für Zu Hause

www.wurmkiste.at



Begleitet werden die Besucher von einem ansprechenden Rahmenprogramm aus Vorträgen, Kinderworkshop, Jazzmusik und kulinarischen Genüssen sowie Picknicken im Park – bringen Sie einfach Ihren eigenen Picknickkorb mit und genießen Sie eine Tag mit Freunden und Familie unter freiem Himmel.



Vorträge

SA 14:00 Blühendes Balkonien - Stauden, Kräuter, Gemüse und Obstgehölz

SA 15:00 Bach-Blüten 2.0 – Was, Wie, Warum mit Klaudia Herzog

SA 16:00 Fragestunde an den „grünen Daumen“

SO 14:00 Pflanzenraritäten - die große Schlossparkrunde mit unserem Experten

SO 15:00 Bach-Blüten 2.0 – Was, Wie, Warum mit Klaudia Herzog

SO 16:00 Vielfalt auf kleinstem Raum – was passt, was geht?

Kinderworkshop SA|SO ganztägig

Wer kennt sie nicht die Fallschirme des Löwenzahns, die Propeller des Ahorns?

Gemeinsam entdecken wir die faszinierende Welt der Samen, nehmen Bohnen- und Radieschensamen genauer unter die Lupe, verkosten Samen und formen aus Erde, Tonmehl und Wasser Samenkugeln.

Sei dabei und entdeck' auch Du die kindsnatur in Dir! kindsnatur - spielend wachsen mit der Natur www.kindsnatur.at

Spezielles

SA|SO 15:00 „Eine Entdeckungsreise durch den Garten"

Claudia Patricia Bernleitner durchstreift mit euch die entlegensten Teil des Schlosspark & Mariolijn van Weel (alias WINANDA) erzählt euch Geschichten aus dem Gartenreich.



SA|SO 16:00 zur Einstimmung auf die WM 2018: Kicken wie ein Weltmeister im eigenen Garten – für alle, von Jung bis Junggeblieben mit Johannes Anderl, MSc

VERANSTALTUNGSORT:

salon jardin 2018

Schlosspark Hetzendorf

1120 Wien, Hetzendorferstraße 79

FR 25. Mai 2018: 14 – 19 Uhr

SA 26. Mai 2018: 10 – 19 Uhr

SO 27. Mai 2018: 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonjardin.at

Eintritt: € 8, GrünCard-Besitzer, Schüler und Studenten € 5, unter 15 Jahren frei