Saisonauftakt im Gustav-Klimt-Zentrum am Attersee

Die Saison im nur unweit von Schloss Kammer und der Schlossallee gelegenen Klimt-Zentrum startet am 01. Mai 2019 mit der permanenten Präsentation über Gustav Klimts Sommerfrische-Aufenthalte am Attersee. Am Staatsfeiertag und dem darauf folgenden Mai-Wochenende können Besucherinnen und Besucher bei kostenlosen Führungen die Welt von Gustav Klimt & Emilie Flöge erkunden. Klimt-Kino, Shop und Café sind geöffnet!

Save-the-date

21. Juni 2019 | Eröffnung Sonderschau „Florale Welten“ & Gustav-Klimt-Garten