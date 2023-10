Robert Motherwell | Der Begründer der US-Avantgarde

„Robert Motherwell ist in Österreich kein Unbekannter“: Dieser Satz im Vorwort des Katalogs zur Schau „Pure Painting“, die bis 14.01.2024 im Wiener Bank Austria Kunstforum zu sehen ist, könnte etwas optimistisch gewählt sein. Denn wenngleich die Bedeutung des 1991 verstorbenen Malers für die Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts kaum zu überschätzen ist, war ihm zuletzt 1977 eine große Retrospektive in Wien gewidmet. Die Heranbildung einer speziell US-amerikanischen Avantgardekunst, die Motherwell nicht nur als Maler, sondern auch als Theoretiker und Netzwerker federführend vorangetrieben hatte, war damals schon weitgehend abgeschlossen: Der von Motherwell geprägte Begriff „New York School“ für eine Gruppe von Malern, die sich in den 1940ern formiert hatte, war als Gegenbegriff zur so genannten „École de Paris“ in Stellung gebracht worden. Für das Image der USA als Heimat von Individualismus und Freiheit war abstrakte Kunst wichtig, im Kalten Krieg wurde sie gezielt gefördert. Heute scheinen die ideologischen Kämpfe weit genug weg, um die kraftvolle, monumentale Malerei jener Zeit mit neuen Augen zu entdecken. Das Kunstforum setzt mit seiner Schau dabei eine Linie fort, die von der Retrospektive von Motherwells Freund Mark Rothko im KHM (2019) über die Werkschau seiner dritten Frau, Helen Frankenthaler, in Krems 2022 und die Gruppenschau „Ways of Freedom“ in der Albertina Modern (2022/23) führt.

Aufbruch

Inmitten des Aufbruchs der amerikanischen Nachkriegsavantgarde, die New York anstatt von Paris als Zentrum der Kunstwelt positionieren sollte, war Robert Motherwell Übersetzer und intellektueller Leitstern. In eine wohlhabende Bankiersfamilie geboren, studierte er an den Eliteuniversitäten Harvard und Stanford und später an der Columbia University in New York. Der dort lehrende Kunstgeschichte- Professor Meyer Schapiro brachte ihn mit vielen Malern aus der surrealistischen Bewegung in Kontakt, die aus Europa emigriert waren. Doch auch der aus Wien stammende Künstler Wolfgang Paalen, der sich in Mexiko niedergelassen hatte, prägte ihn stark; überhaupt sollte die mexikanische Kultur Motherwell zeitlebens als Inspirationsquelle dienen. In Paalens Zeitschrift „Dyn“ formulierte Motherwell zudem Theorien zur Kunstproduktion. „Die Funktion des Künstlers ist, den gefühlten Ausdruck der Realität darzustellen“, schrieb er 1944. „Dabei müssen wir bedenken, dass Ideen Gefühle modifizieren.“ In seiner eigenen Kunst praktizierte Motherwell den Balanceakt zwischen der Welt der Ideen und der Gefühle mit höchster Konsequenz. Immer wieder, erklärt die Kuratorin Susan Davidson, überarbeitete er seine Gemälde und versuchte, sie zu verfeinern. Fertig sei ein Bild, „wenn das Gefühl vollkommen ist“, sagte Motherwell einmal: „Den exakt kritischen Moment zu beurteilen, wenn alles Nötige vorhanden ist und nichts mehr fehlt, ist einer der schwierigsten und entscheidendsten Schritte beim Akt des Malens.“

Kein „Anything goes“

Wenngleich Motherwell in seinem Werk eine große stilistische Bandbreite abdeckte, lassen sich doch zentrale Serien ausmachen: „Elegy of the Spanish Republic“ – vom Spanischen Bürgerkrieg angestoßen – gehört zu seinen bekanntesten Werkgruppen. Sie spiegelt auch sein Bedürfnis wider, politische, dabei nicht propagandistische Statements zu schaffen. Mit seiner intellektuellen Brillanz und seinem breit gefächerten Wissen verkörperte Motherwell dabei einen Künstlertypus, der das Wort Beliebigkeit nicht kannte – und Exaktheit im Denken und Tun einforderte.