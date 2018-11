Retrospektive ÖSTERREICH: EINE KOMÖDIE

Wie schon der Volksmund sagt: Lachen ist gesund, und so unternimmt das Filmarchiv Austria zum Jahresabschluss eine Reise in die Geschichte der Königsdisziplin des Kinos: der Komödie. Knapp 40 Werke – vom Anbeginn der Kinematografie bis heute – geben einen Überblick darüber, wie die heimische Filmlandschaft in den letzten etwas mehr als 100 Jahren ihr Publikum zum Lachen brachte.

Die Retrospektive ist der erste, überblicksartige Baustein einer zweiteiligen Schau zur österreichischen Filmkomödie, die Ende 2019 mit einem weiteren, von thematischen Schwerpunkten geprägten Programm fortgesetzt wird.

ÖSTERREICH: EINE KOMÖDIE

7. Dezember 2018 bis 9. Jänner 2019

Kurator: Florian Widegger

METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Ticketreservierung

reservierung@filmarchiv.at

Tel: +43 1 512 18 03 (täglich 15:00-21:00)



Alle Infos unter: www.filmarchiv.at/program/retrospective/oesterreich-eine-komoedie/