Restkarten für die freizeit.tafelnacht mit Francesco Milicia gewinnen!

Wenn es um die beliebtesten Küchen Italiens geht, ist das Pastamara im Ritz Carlton auf der Wiener Ringstraße immer vorne mit dabei. Küchenchef Francesco Milicia landete nicht erst einmal mit der Kochkunst aus seiner Heimat Sizilien auf Platz 27 der „50 Top Italy“, dem Ranking, das die weltbesten Italiener außerhalb Italiens auszeichnet. Mit Gewürzen und Kräutern von zu Hause entführt der Sizilianer im Pastamara in Gärten und Märkte der sonnigen Insel.

Francesco Milicia vom Pastamara verwöhnt Sie mit folgendem Menü:

1. Gang: Anguilla e caponata - Smoked eel with Sicilian caponata

2. Gang: Pasta con le sarde - Homemade spaghetti, wild fennel, fresh sardines, saffron

3. Gang: Branzino agli agrumi - Seabass, Citron and spring onion salad, mandarin jus, bottarga

4. Gang: Torta caprese - Caprese cake, chocolate and citrus fruits sorbet

Die Weinbegleitung ist inklusive.