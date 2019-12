Reggae-Rapper Greeen tritt für Cannabis-Legalisierung ein

Auch wenn es so klingt – mit Kiffen hat Greeen, der Künstlername des als Pasquale Denefleh geborenen deutsche Rappers und Reggae-Musikers, nichts zu tun. „Das soll auf eine Naturverbundenheit hindeuten, auf eine gewisse mit Hoffnung und Positivität verbundene Lebenseinstellung“, erzählte der 30-Jährige der Internet-Plattform HeckMeck.tv. „Ich war früher in einem Rap-Duo, das sich dieZwei nannte. Ich war ,Der Grüne’, hatte immer eine grüne Hose an, mein Partner war ,Der Rote’. Als wir uns trennen, klang ,Der Grüne’ aber zu politisch, also kam ich auf Green. Und die Schreibweise mit drei e hat nichts mit Seeed zu tun, sondern damit, dass man mich so leichter im Internet findet.“