Breaking Fans aufgepasst: Am 22. Mai steigen Battles vom Feinsten

Sein Pendant ist B-Girl Sina: Sie hat es im Vorjahr als erstes B-Girl überhaupt aus Österreich geschafft, sich für ein Red Bull BC One World Final zu qualifizieren. B-Girl Sina reist aus Innsbruck an, um zu unterstreichen, dass sie wie beim Red Bull BC One World Final 2020 in Salzburg auch im nächsten Weltfinale Österreich vertreten will. Sie hat mit ihren Moves nachhaltig Eindruck in der Breaking-Weltelite hinterlassen und wertvolle Erfahrungen gesammelt und gilt als eine der heimischen Hoffnungen auf einen Startplatz bei der Breaking-Olympiapremiere 2024 in Paris.