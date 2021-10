Rebecca Horn „Eine große Anregerin der Fantasie“

Im Hintergrund verschluckt das Klavier in „Concert for Anarchy“ (1990) im dissonanten Lärm die Tasten und spuckt sie wieder aus. Vis-à-vis ist das Schreibmaschinenballett „Blue Monday Strip“ (1993) erstmals außerhalb des Guggenheim Museums zu sehen. Und in „High Moon“ (1991) drehen sich zwei Winchester-Gewehre im Raum über einer gruseligen Blutspur auf dem Boden.

Ob „Die Pfauenmaschine“ oder Spitzentänze aufführende Tanzschuhe: Die hohe Kunst der Feinmechanik ist faszinierend. Ständig setzt sich eines der Objekte – in kurioser Kombination von Materialien und Mechanik – in Bewegung. Mit ihren raumgreifenden Skulpturen, die sich bedächtig langsam bewegen, hat Horn ein unverwechselbares poetisches und zugleich irritierendes Werk geschaffen.

Sie hat auch den Körper zum Medium ihrer Kunst gemacht, in Performances, Videos und Zeichnungen Erweiterungen des Körpers erfunden: meterlange Finger, bodenlange Arme oder überdimensionale Flügel.