Musikalische Highlights versprechen auch die bekannten Liszt Festival-Zyklen, die von 9.–25. Juni sowie von 6.–22. Oktober stattfinden. Dabei sorgen Boris Bloch, Daria Kovaleva, Lise de la Salle, Olga Scheps, Maya Ando und Maria Radutu jeweils für hochkarätige Klavierkonzerte. In der neuen Konzertsaison bildet aber auch die Violine einen klanglichen Schwerpunkt – was ganz dem Geist des Superstars Liszt entspricht, der selbst aus Raiding stammte. So werden beim Eröffnungskonzert der Juni-Konzertreihe mit Stargeiger Yury Revich Stimme, Violine und Klavier zu einem einzigen Klangerlebnis verschmolzen. Im Oktober wird Benjamin Schmid sowohl solo als auch im Ensemble sein breit gefächertes Repertoire unter Beweis stellen. Bei Rusanda Panfili steht dann die progressive Folklore als Urmusik im Mittelpunkt, zudem werden das Strauss Festival Orchester Wien, das ensemble minui und das Radio.String.Quartet für musikalische Vielfalt sorgen.

Natürlich sind auch die „Stammgäste“ des Liszt Festivals mit von der Partie: Das Publikum darf sich auf das Janoska Ensemble und Ferry Janoska sowie auf das Orchester Wiener Akademie mit Martin Haselböck, Michael Schöch, Mario Hossen und Eduard Kiprsky freuen.