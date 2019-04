PussyNation-Tour mit Carolin Kebekus

Carolin Kebekus wurde 1980 in Bergisch Gladbach geboren und ist als Comedienne, Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin erfolgreich. Bekanntheit erlangte sie durch Formate wie „Was guckst du?!", „Freitag Nacht News", „ RTL Comedy Nacht", „Die Wochenshow“ sowie der Sketch-Comedy „Broken Comedy“. Letztere wurde 2010 für den „ Adolf Grimme Preis“ nominiert. Seit 2013 ist Carolin Kebekus Ensemblemitglied der „ heute-show“. Ihre WDR-Sendung „ PussyTerror TV“ läuft seit 2016 im Ersten.

Im Kino war Carolin Kebekus u.a. in einer Hauptrolle in der Komödie „Schatz, nimm Du sie!“ zu sehen. Eine weitere Rolle hat sie in der Verfilmung des Kinderbuchklassikers „Mein Lotta-Leben“ übernommen, die 2019 in die Kinos kommt.

Seit Herbst 2018 ist Carolin Kebekus mit ihrem dritten Bühnenprogramm „PussyNation“ erfolgreich auf Tour. Ab dem 30. Mai 2019 zeigt das Erste wöchentlich acht neue Folgen von Carolin Kebekus‘ Fernseh-Show „ PussyTerror TV“. In ihrer Karriere wurde sie unter anderem mit den renommierten Kabarett-/Comedypreisen „Prix Pantheon" und „ Montreux Comedy Award“ sowie sechs Mal hintereinander mit dem „ Deutschen Comedypreis“ ausgezeichnet.

2019 ist sie für die KURIER Romy in der Kategorie Show/Unterhaltung nominiert (Die KURIER Romy wird am 13.04. um 21:10 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt).

Nach dem Siegeszug mit ihrer letzten Tour „AlphaPussy“ lotet Deutschlands Chef-Komikerin Carolin Kebekus mit ihrem neuen Programm „PussyNation“ erneut die Grenzen unter und über der Gürtellinie aus. Aufgeladen mit irrwitzigen Alltagsbetrachtungen, urkomischen Geschichten aus ihrem Leben und unmissverständlichen Botschaften gegenüber allem Engstirnigen oder gar Hirnlosen feuert sie ihren Pointenhagel gewohnt geschmeidig aus der Hüfte.



Fest steht: Alle Fraukes, Harveys und Bibis dieser Welt können sich schon mal warm anziehen!