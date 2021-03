Pubertät unter die Lupe genommen

In ihrem Ratgeber „Mit meiner Tochter durch die Pubertät“ erklärt Frauenärztin und Influencerin Dr. Judith Bildau, welche Veränderungen in dieser Zeit stattfinden und wie sie sich auf das Familienleben auswirken können. In der „Mädchensprechstunde“ beantwortet sie die wichtigsten Fragen aus ihrem Berufsalltag – von der Menstruation über Zyklusbeschwerden bis zu Verhütungsmitteln.

Denn wenn Mütter und natürlich auch Väter über die körperlichen Vorgänge Bescheid wissen und ihren Töchtern bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen können, stärkt das die Bindung zwischen Eltern und heranwachsenden Kindern.

Ein Ratgeber voller wertvoller Alltagstipps und medizinischer Information, der zeigt, wie Familien sicher und als Team durch die aufregende Zeit der Pubertät kommen.