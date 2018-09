Procol Harum: Durch Irrtum bei Bach zum Welthit

„We skipped the light fandango, turned cartwheels 'cross the floor. I was feeling kind of seasick . . . “

1967 schallten diese Textzeilen aus dem Radio. „A Whiter Shade Of Pale“, die von dem berühmten Hammondorgel-Riff geprägte Debüt-Single von Procol Harum, verkaufte sich damals zehn Millionen Mal. Sie etablierte den melancholischen, gleichermaßen von Blues und Klassik geprägten, durch den Gesang von Frontmann und Songwriter Gary Brooker unverwechselbaren Sound der Band als Klassiker der Rock-Geschichte.

Zum 50-jährigen Jubiläum 2017 aber veröffentlichten Procol Harum kein retrospektives Boxset (das erschien erst heuer), sondern das brandneue Studio-Album „Novum“.

„2016 wurde ich darauf hingewiesen, dass wir dieses Jubiläum haben“, erinnert sich Gary Brooker in einem Interview mit der britischen Zeitung The Observer. „Ich dachte, das können wir nicht einfach so vorbeistreichen lassen: 50 Jahre! Dass es uns noch immer gibt, ist beachtlich. Und weil wir ohnehin 14 Jahre lang keine neuen Songs aufgenommen, sondern nur live gespielt hatten, war das Jubiläum eine gute Inspiration für ,Novum’.“