POTS und BLITZ – Keramik, Porzellan und Designmarkt

Erleben Sie drei Tage Handwerkskunst vom Feinsten im MuseumsQuartier in Wien. POTS und BLITZ – der Designmarkt für handgefertigte Tonarbeiten vereint vom 6. bis 8. Oktober 2023 nationale und internationale Keramiker:innen. Die Aussteller:innen präsentieren handverarbeitete Einzelstücke oder Kleinserien aus Keramik, Porzellan und Steingut.

Entdecken Sie Keramikkunst in all ihren Facetten und gewinnen Sie ein außergewöhnliches Exponat von einem der knapp 50 Ausstellenden. Erleben Sie die besonderen Keramiken und Porzellanwaren hautnah vor Ort, denn jeder Gewinn enthält außerdem zwei Eintrittskarten. Tauschen Sie sich mit den Künstlerinnen und Künstlern aus und erhalten Sie Einblicke in ihre kunsthandwerklichen Prozesse, wenn Sie sich Ihr Exponat direkt beim jeweiligen Verkaufsstand abholen.