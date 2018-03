Eigens von der BBC für die Live-Show neu zusammengestelltes Filmmaterial in bisher nicht gekannter Detailgenauigkeit führt die BesucherInnen in extreme Lebensräume – auf Inseln, in Wüsten, in Dschungel und sogar in Städte – die bislang für das menschliche Auge unerreichbar waren.

Die Live-Version von PLANET ERDE II: eine erde – viele welten bringt aber nicht nur verborgene und geheimnisvolle Welten, gefilmt in faszinierendem 4K-Ultra-HD-Format, näher als je zuvor. Die Produktion verbindet die optische Opulenz der brillanten Natur- und Tierbilder mit der ergreifenden Live-Akustik eines 80-köpfigen Sinfonieorchesters. Der Abend wird so zu einem mitreißenden Live-Event und einer beeindruckenden visuellen und musikalischen Reise.