Pierre Bonnard "Die Farbe der Erinnerung" im Kunstforum

Sein Hauptthema ist „die Oberfläche, die, abgesehen vom Gegenstand, ihre Farbe und ihre Gesetze hat.“ So sind seine harmonischen Stillleben, hintergründigen Interieurs, intimen Frauenakte, melancholischen Selbstporträts und dekorativen Landschaften in ihrer Farbenpracht einzigartig in der modernen Kunst.

In Skizzenhefte trägt er auch ein, welches Wetter herrscht. Er verarbeitet und speichert so seine Eindrücke. Beim späteren Malen kann er mit diesen Notizen die skizzierten Szenen wieder abrufen. Nur so lassen sich für ihn Empfindungen ins Bild übertragen. „Er malt immer aus der Erinnerung. Damit will er sich auf die Malerei konzentrieren und nicht vom Motiv abgelenkt werden“, sagt die Kunstforum Wien-Chefkuratorin Evelyn Benesch. „Deshalb gibt es auch keine anspruchsvollen Themen. Es geht ihm nicht um den Inhalt, sondern um die pure Malerei.“

Die Gesichter seiner Figuren liegen mitunter im Verborgen („Akt im Spiegel“) oder zur Gänze außerhalb des Bildausschnitts („Akt in der Wanne“). Oder sind nur angedeutet im Selbstporträt („Der Boxer“): Bonnard übt dabei Haken und Schläge vor dem Spiegel, wobei der Betrachter die Position des Künstlers einnimmt, der sich im Spiegel betrachtet. Das Bildnis entstand in einer Zeit, in der sich Bonnard mit viel Kritik an seiner Malweise konfrontiert war, da er sich nicht an den aktuellen Kunstrichtungen wie dem Surrealismus oder der abstrakten Kunst orientierte.