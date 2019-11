Pierre Bonnard "Die Farbe der Erinnerung" im Kunstforum Wien

Unter der Sonne Südfrankreichs hat er all seine Motive in Reichweite. Alles, was ihn inspiriert. Ein Haus auf dem Land, einen Garten mit Mimosen und einem Mandelbaum, eine schöne Landschaft. Seine sonnige Terrasse wird bei ihm zu einer mediterranen Explosion in Rot, Gelb und Orange. Und im Zentrum seiner kleinen Welt Marthe, seine Frau, sein Modell.

Sein Hauptthema ist „die Oberfläche, die, abgesehen vom Gegenstand, ihre Farbe und ihre Gesetze hat.“ So sind seine harmonischen Stillleben, hintergründigen Interieurs, intimen Frauenakte, melancholischen Selbstporträts und dekorativen Landschaften in ihrer Farbenpracht einzigartig in der modernen Kunst.