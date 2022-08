Philosophie unter Platanen: Das Weltall - wir und dasselbe

Sibylle Anderl, geboren 1981 in Oldenburg, absolvierte ein Doppelstudium in den Fächern Physik und Philosophie in Berlin, um dann in Bonn im Fach Astrophysik zu promovieren. Bis Ende 2016 forschte sie in Grenoble zu Fragen der Sternentstehung sowie zu Themen der Wissenschaftsphilosophie. Seit 2017 ist sie Wissenschaftsredakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, seit Dezember 2021 leitet sie das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Im Hanser Verlag erschien 2017 ihr populärwissenschaftliches Sachbuch „Das Universum und ich: Die Philosophie der Astrophysik“. Seit 2021 ist sie Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift Kursbuch. Zudem moderiert sie auf ARD-alpha verschiedene Wissenschaftsformate.

Michael Köhlmeier, geboren 1949

Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg an der Lahn

halbes Studium der Mathematik und Philosophie in Gießen

verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer

Sohn Lorenz ist Maler

Tochter Paula war Schriftstellerin, sie verunglückte 2003 im Alter von 21 Jahren

Vorübergehend Gastgeber des Club 2 im ORF