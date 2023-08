Philosophie unter Platanen | 27. August im THEATER IM PARK

Isolde Charim, geboren in Wien

Studium der Philosophie, langjährige Lehrtätigkeit an der philosophischen Fakultät der Universität Wien.

Publizistikpreis der Stadt Wien. Die Autorin ist Philosophin, Publizistin und wissenschaftliche Kuratorin. Nach dem Großessay „Ich und die Anderen“ (2018) geht sie in ihrem neuen Buch „Die Qualen des Narzissmus“ (2022) sozialen Spaltungstendenzen auf den Grund.

Wir sind alle Narzissten. Das sagt Isolde Charim, eine der großen österreichischen Denkerinnen, in ihrem aktuellen Buch "Die Qualen des Narzissmus". Die Philosophin untersucht ein Phänomen, das unsere gegenwärtige Normalität bestimmt. Wie kommt es, fragt Charim, dass wir uns den Verhältnissen unterordnen? Oder mit Spinoza gefragt: Wie kommt es, dass "die Menschen für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil"? Diese Frage gilt es zu allen Zeiten neu zu stellen, erst recht jedoch in Zeiten von Krisen und Verunsicherungen.

Michael Köhlmeier, geboren 1949

Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg an der Lahn; halbes Studium der Mathematik und Philosophie in Gießen.

Verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer

Sohn Lorenz ist Maler

Tochter Paula war Schriftstellerin, sie verunglückte 2003 im Alter von 21 Jahren