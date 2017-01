Pflegesystem für alle Holzböden

Jeder dritte Haushalt ist heute mit Parkett- und Laminat ausgestattet – Tendenz steigend. Allerdings empfindet fast die Hälfte aller Holzbodenfans die Pflege als äußerst mühsam und zeitaufwendig, so eine aktuelle Umfrage. Der Bodenreinigungsspezialist Leifheit hat jetzt eine innovative Lösung entwickelt, die die Pflege genial einfach macht.



Das CARE & PROTECT Pflegesystem ist das einzige System am Markt, das mit einem Pflegesprüher alle Holzbodenarten behandeln kann. Mit der speziellen Sprühdüse können je nach Bodenart sowohl wasser- als auch ölbasierte Pflegemittel auf den Boden aufgetragen werden: Einfach Kartusche einstecken, sprühen, auftragen, fertig! Der Sprühvorgang wird durch die Betätigung eines kleinen Hebels am Griff aktiviert. Die Pflege-Flüssigkeit wird gleichmäßig und optimal dosiert, nebelfein auf die empfindlichen Holzböden aufgetragen.



