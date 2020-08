Peter Simonischek & BartolomeyBittmann: Meine Preise

Thomas Bernhard-Liebhaber erwartet eine fulminante Prosakomödie auf dem höchsten Stand der Bernhardschen Kunst. Bissig, aber auch in selbstironischer Weise werden hier die verschiedenen Veranstaltungen geschildert. Darunter auch jene „Dankesrede“ des Autors bei der Preisverleihung des so genannten „Kleinen Staatspreises“, wo es zu jenem Eklat kam, der in die Literaturgeschichte einging, wo Bernhard die Österreicher unter anderem pauschal als „Geschöpfe der Agonie“ bezeichnete...



Durch den musikalischen Theaterabend führen der Schriftsteller Peter Simonischek und das Streicher-Duo BartolomeyBittmann.