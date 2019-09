"Gute Nacht Österreich": KURIER verlost Karten zur Premiere

Als " Reporter ohne Grenzen" fürchten ihn Politiker und lieben ihn seine Fans, nun wechselt Peter Klien aber hinter den Schreibtisch: Der Satiriker erhält ab 12. September mit "Gute Nacht Österreich" auf ORF 1 ein eigenes Late-Night-Format.

Immer donnerstags um 21.55 Uhr ist eine halbstündige Mischung aus Stand-up-Comedy, verschiedenen Rubriken wie Presserundschau, Bild der Woche oder "Insta-Politics" sowie einem längeren Erklärstück zu erwarten. Letzteres wird in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform Dossier.at erstellt und ist das "inhaltliche Herzstück", so Klien. "Wir werden uns dabei mit einem bestimmten Thema genauer auseinandersetzen." Fakten und Zusammenhänge sollen auf unterhaltsame, satirische Weise vermittelt werden. In der ersten Episode widmet man sich Parteifinanzen.

KURIER verlost für die Aufzeichnung von "Gute Nacht Österreich" am 11. September unter allen Teilnehmern am Gewinnspiel 5 x 2 Karten. Die Gewinner werden per E-Mail am Montag, den 9. September, verständigt. Teilnahmeschluss ist der 9. September um 10 Uhr.