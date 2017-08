Perfume Genius: Faszinierendes Liebeslied für den Freund und Retter

Es ist der letzte Song auf "No Shape", dem wunderbaren jüngsten Album von Perfume Genius, der am meisten fasziniert: In "Alan" singt der Amerikaner zu einer Klanglandschaft aus schwebenden Dissonanzen ein eindringliches Liebeslied für seinen Freund Alan Wyffels.

"Die meisten Liebeslieder handeln vom Beginn oder dem Ende einer Beziehung", erklärte der als Mike Hadreas geborene Musiker der britischen Tageszeitung The Independent. "Ich bin mit Alan schon lange zusammen und wollte etwas schreiben, das genauso einnehmend ist, aber davon handelt, wie schön und heilig eine Beziehung sein kann, die so lange dauert und deshalb zwar sicher weniger dramatisch, aber auch unglaublich einfühlsam und sanft ist."

Generell schlägt Hadreas mit "No Shape" andere Töne als auf seinen bisherigen drei Alben an. Der rund um das Piano und seine hohe, an Sigur Ros erinnernde Stimme zentrierte Sound von damals ist Songs mit großer Produktion gewichen, die breit und üppig oder poppig und soulig arrangiert sind und tief unter die Haut gehen.

Auch in den Themen gibt es eine Änderung. Schrieb Hadreas zu Beginn seiner Karriere – oft brutal ehrlich – über seine Drogenvergangenheit, Depressionen und die Ängste seiner Teenagerzeit als Homosexueller in Seattle, widmet er sich heute mit einem beständigeren, sichererem Leben mehr alltäglichen Dingen und mitunter sogar der Freude am Leben. Aber auch die Schauder und die Selbstzweifel, die frühere Werke bestimmt haben, sind auf "No Shape" noch spürbar.

Verstört

"Ich hörte als Teenager am liebsten Musik von Außenseitern wie Björk oder Patti Smith, weil ich mich selbst als Außenseiter fühlte und darin Trost fand. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass einer von ihnen direkt zu mir sprach und ich mich zu 100% mit ihm identifizieren konnte. Um das anderen geben zu können, sang ich in meinen Songs anfangs sehr spezifisch über meine Sexualität und meine Sucht. Aber jetzt habe ich die damit verbundenen Qualen überwunden und kann die Musik auf ein neues Level heben – obwohl etwas Verstörtes und Konfuses wohl immer in mir und somit auch in meiner Musik stecken wird."

Wie "No Shape" klingt, zeigt Perfume Genius am 21. August in der Wiener Arena. Alan Wyffels wird auch dabei sein. Er kommt aus der gleichen Szene, war ebenfalls suchtkrank, half Hadreas vor acht Jahren, clean zu werden, und war bei jedem Perfume-Genius-Konzert mit ihm auf der Bühne.