"Out Of The Woods" heuer mit Alt-J, Phoenix und Feist

Mit "mehr eine Bleistiftzeichnung als bunte, expressive Malerei" beschreibt Leslie Feist ihr neues Albums "Pleasure". Damit meint sie, dass sie mit diesem Werk vom Bandsound des Vorgängers "Metals" zu ganz intimen Klängen gewechselt hat, die von einer Gitarre, wenigen Tönen und dem unter die Haut gehenden Flair ihrer Gesangsstimme leben.

"Nach der Tour zu ,Metals’ war ich planlos und habe darüber nachgedacht, was ich als nächstes machen will", erzählte sie kürzlich in einem Radio-Interview. "Ich erinnerte mich dabei daran, was ich früher gemacht hatte, als ich solo auf Tour war. Ich brauchte nur die Gitarre an den Verstärker anzuschließen und los ging es. So wollte ich wieder arbeiten. Außerdem hat mich in der Zeit, in der ich ,Pleasure’ schrieb, die Wirkung von einzelnen Tönen weit mehr interessiert, als die von Akkorden."

Obwohl "Pleasure" dadurch sehr spartanisch aufgebaut ist, hat Feist es perfekt verstanden, geballtes Feeling in diese neuen Songs und den Raum zwischen den Tönen zu packen.

Viele Highlights

Diesen Sommer kommt die 41-Jährige Kanadierin mit der "Pleasure"-Solo-Show auch nach Österreich: Am 22. Juli wird sie im Festivalzelt von Wiesen das Finale des heurigen "Out Of The Woods"-Festivals bestreiten, für das wir 2 x 2 "Extended Festival Pässe" verlosen. Damit können die Gewinner der Pässe alle Acts des heuer dreitägigen Festivals sehen. Und das lohnt sich, denn das Programm bietet jede Menge Highlights.

Headliner am Donnerstag (20. Juli) sind Alt-J, die Anfang Juni ihr neues Album "Relaxer" auf den Markt bringen. Als "großen, fetten, mühelosen Pop – mit einer Menge interessanter Ideen" hat das britische Trio dieses Werk angekündigt. Und die beiden bis jetzt veröffentlichten Tracks "In Cold Blood" und "3WW" machen große Lust auf mehr.

Aber auch der Rest des Line-ups wird begeistern. Headliner am zweiten Tag sind Phoenix. Die französische Electro-Pop-Formation hat soeben ihr sechstes Album "Ti Amo" veröffentlicht, wird aber auch Live-Favoriten wie "If I Ever Feel Better" nach Wiesen mitbringen.

Weiters im eklektischen Programm des "Out Of The Woods 2017" sind der Sänger und Pianist Benjamin Clementine, der 2015 den renommierten Mecury Prize gewonnen hat, Foals, Metronomy, SOHN, The Strumbellas, Milky Chance und Conner Youngblood.