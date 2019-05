Orpheus in der Unterwelt in der Volksoper

Die Operette von Jaques Offenbach wird als "respektlos und unverschämt unterhaltsam" charakterisiert. Nun wird die Eröffnungsproduktion der Direktion Meyer in fast vollkommen neuer Besetzung wiederaufgenommen. In vier Akten erleben die Zuseher, wie die griechische Mythologie gehörig auf die Schippe genommen wird. So ist Styx in der persiflierten Fassung nicht der Fluss in der Unterwelt, sondern ein von Direktor Meyer verkörperter Hausherr, vor dem man sich besser in Acht nimmt...

Die Vorstellung findet am Montag, 10. Juni, um 19:00 statt.

Volksoper

Währinger Straße 78

1180 Wien