Orchideenausstellung in der Orangerie Klosterneuburg

Die 12. Internationale Orchideenausstellung findet heuer unter dem Motto "Schönheiten für Kaiser und Kirche" statt. Es erwarten Sie zahlreiche Orchideenblüten, Pflanzenraritäten sowie ein abgestimmtes Rahmenprogramm. Die Ausstellung ist mit einer Fläche von rund 2000 m² die größte ihrer Art in Österreich.

Am 15. März 2019 findet bei Live Musik die Lange Nacht der Orchideen statt. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet.