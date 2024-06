Open-Air-Opernfestival im Stift Klosterneuburg - Jetzt Karten gewinnen!

Zum 30-jährigen Jubiläum der operklosterneuburg lädt das Open-Air-Opernfestival im Kaiserhof des Stifts Klosterneubur g erstmals zu zwei großen Opernproduktionen im Juli und August ein. Wegen des Riesenerfolgs im vergangenen Jahr wird die Erfolgsproduktion „Don Carlo“ des langjährigen Intendanten Michael Garschall, der im vergangenen Dezember nach 25 Jahren Intendanz unerwartet zurückgetreten ist, unter der Regie des Opernstars Günther Groissböck an 5 Abenden wiederaufgeführt. Premiere feiert heuer Vincenzo Bellinis bekannteste Oper „Norma“, ein Meisterwerk des Belcanto , in der Regie von Monica Ruso. Als Oper für Kinder steht heuer „Papagena II“ auf dem Programm. Das Opernfestival dauert von 6. Juli bis 4. August.

„Norma“ – Melodien schöner als Träume im Kaiserhof Klosterneuburg

„Melodien schöner als Träume“ – so urteilte Richard Wagner über Bellinis „Norma“ trotz seiner lebenslang geübten Skepsis gegenüber italienischen Opern. „Norma“ ist vielleicht „die“ Belcanto-Oper schlechthin. Wiederentdeckt und berühmt geworden in den 1950igern in fesselnden Aufführungen mit Maria Callas, gipfelt die Handlung im Höhepunkt eines der größten musikdramatischen Frauenmonologe, der Arie „Casta Diva“, und in fulminanten Duetten zwischen der Titelheldin Norma und ihrer Rivalin Adalgisa. Die unglückliche Liebe der Druidenpriesterin Norma zu dem Römischen Prokonsul Pollione inspirierte Bellini zu wunderbarer Musik – ein musikalischer Leckerbissen für alle Belcanto-Fans.