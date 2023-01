On Tour im Grand Hotel - Frédéric Chopin und George Sand

"On Tour" bedeutet Eintauchen in das Südbahnhotel. Dieses neue Format besteht aus drei Teilen: dem künstlerischen Teil zu Beginn und zum Abschluss, dazwischen "On Tour" als individueller Rundgang sowie die Möglichkeit für ein köstliches Lunch in der Pause. Diese Vorstellung widmet sich Chopin, dem gefeierten polnischen Komponisten und George Sand, die sozialkritische französische Schriftstellerin – eine Verbindung, die dem 19. Jahrhundert und seinen Konventionen den Spiegel vorhält.