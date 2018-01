Olympia-Cocktail im Omega Store

Als im Jahr 1936 der Schweizer Uhrenhersteller Omega (gegründet 1848) in Garmisch-Partenkirchen erstmals antrat, um

bei Winterspielen das Zeitmess-Management zu übernehmen, schickten die Bieler genau einen Techniker mit 27 Stoppuhren im Gepäck ins Berchtesgadener Land, um die Olympia-Offiziellen zu unterstützen.



Seit damals misst der Hersteller von Uhren-Legenden wie etwa der Speedmaster (die Uhr der Astronauten bei der Mondlandung) nahezu durchgehend bei allen Olympischen Spielen, egal ob Winter oder Sommer, die Leistungen der AthletInnen. Und hat sich in diesen gut 80 Jahren ein einzigartiges Know-how erarbeitet.



