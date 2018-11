Österreichs erste SCHWANGERSCHAFTS-BOX

Die Supermärkte sind bereits mit Adventkalendern, Schokonikoläusen und leckeren Lebkuchen ausgestattet, der Duft von frisch gebackenen Keksen liegt in der Luft und die meisten Einkaufsstraßen strahlen schon in leuchtenden Farben – es ist klar, Weihnachten naht in großen Schritten!

Um dieses Jahr nicht lange nach dem perfekten Geschenk für den Heilig Abend suchen zu müssen, hat MAM Babyartikel die erste Box für Schwangere ins Leben gerufen. Sie dient als Geschenk für alle werdenden Mamis und soll zugleich die Vorfreude steigern und die besondere Zeit vor dem Mama-sein verschönern. Es ist ein Wohlfühl-Package, das man sowohl anderen als auch sich persönlich gönnt, denn es enthält alles was das Herz einer Mommy-to-be begehrt.

MAM to be-Box im Detail: