Nova Jazz & Blues Night Festival 2018

Erdiger Funk made in Austria: Einst gegründet von den Brüdern Andreas, Christian und Franz Roitinger, hat der Hot Pants Road Club schon einige Transformationen durchgemacht. Er feierte im Vorjahr seinen 25.Geburtstag, nachdem sich das Musiker-Kollektiv 2015 erneuert und drei Gründungsmitglieder die Band verlassen hatten. Die Umbesetzung hat zu einem Groove-Update geführt. Jetzt sind neben den alten Hadern auch neue, frische Songs zu hören.

Beim aktuellen Album „Funk Is Our Mission“ ist die heimische Kultband ihrem so schlichten wie effizienten Leitsatz „Dance and have a good time!“ treu geblieben.

Mit dem frischen Wind, der durch die jungen Musiker eingezogen ist, definiert sich die längst legendäre Gruppe neu. Zu den aktuellen Kompositionen fügen sich frisch adaptierte Klassiker des Hot Pants Road Club. „Boogie, don’t stop the boogie“ ist die aktuelle Single-Auskopplung. Ein Titel, der Programm ist.

www.hprc.com