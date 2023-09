Norbert Schneider: Ollas Paletti

Groß geworden in der florierenden Wiener Blues Szene der 90er-Jahre, kreierte Schneider in seiner ĂŒber 20 Jahre andauernden Karriere seinen höchstpersönlichen Stil, durch den er sich ein

Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen Musikszene erspielte.

„Ollas Paletti“ ist das neue Album, mit dem sich der dreifache Amadeus Music Award Gewinner zurĂŒckmeldet. Mit Titeln wie „Gospel Batterie“ oder „Seifenblasen“ setzt er Themen um Glauben und

VergĂ€nglichkeit ins Zentrum. Gleichzeitig kommt der typische Wiener SchmĂ€h mit StĂŒcken wie „I bin am Sand“ und „Schlaftablettn“ nicht zu kurz.

Wie immer spannt Schneider mĂŒhelos den Bogen zwischen den ernsten und weniger ernsten Aspekten des Lebens und legt dabei ein gehöriges Maß an FingerspitzengefĂŒhl an den Tag.

Erfreuen Sie sich an der Spielfreude dieses erstklassigen Gitarristen, im Austausch mit seiner großartigen Band.