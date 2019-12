Night of the Dance am 19.01.2020 in der Wiener Stadthalle

Ab Ende diesen Jahres erobert Night of the Dance wieder die großen Bühnen Deutschlands und Österreichs. Die Tanzshow der Superlative gastiert am 19.01.2020 in der Wiener Stadthalle. Sie besticht durch Leidenschaft am Tanzen und purer Energie.

Der beeindruckende irische Stepptanz ist an diesem Abend der wichtigste Bestandteil des Programms. Aber auch völlig neue und einzigartige Choreographien werden mit klassischem Stepp kombiniert. Schwindelerregende Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe „ Pura Vida“ oder rasante vielfältige Tanzstile fordern den Künstlern Höchstleistungen ab.