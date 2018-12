Night of the Dance - am 15.02.2019 in der Stadthalle Wien (Halle F)

Night of the Dance - Irish Dance Revolution - Perfektion, Leidenschaft und pure Energie

Ab Dezember ist die Show mit dem brandaktuellen Programm `Irish Dance Revolution` auf Tournee durch ganz Deutschland und Österreich.

Night of the Dance wird untermalt von den bekanntesten Tanzszenen und Melodien im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Michael Jackson, Ed Sheeran, Star Wars oder Fluch der Karibik.

Im Verlauf des über 90-minütigen Programms zieht sich der irische Stepptanz wie ein roter Faden durch den Abend. Das Publikum erlebt live und zum Greifen nah wie die Erde bebt, wenn unzählige Füße absolut synchron und in mitreißendem Rhythmus auf den Boden donnern. Aber auch völlig neue und einzigartige Choreographien werden mit klassischem Stepp kombiniert. Schwindelerregende Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe „ Pura Vida“ oder rasante vielfältige Tanzstile fordern den Künstlern Höchstleistungen ab. Fantastische Körperbeherrschung, äußerste Präzision, großartige Eleganz und die natürliche Lebensfreude zeichnen die Ausnahmekünstler von Night of the Dance aus. Die Besucher kommen in den Genuss klassischer und moderner Tanzelemente, welche im Einklang mit fantasievollen Kostümen und neuester Licht- und Tontechnik dargeboten werden. Irischer Stepptanz und südamerikanische Akrobatik, vereint in einem rasanten Tanzspektakel. Die perfekte Mischung aus Perfektion, Leidenschaft und purer Energie. Ein Garant für eine grandiose Show!



