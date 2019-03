NIEMANDSLAND - THE AFTERMATH spielt nach dem Krieg 1946 in Deutschland.

Rachel Morgan ( Keira Knightley) kommt während des eiskalten Winters im zerbombten Hamburg an. Sie wird bei ihrem Ehemann Lewis ( Jason Clarke) leben, einem britischen Oberstleutnant, der damit beauftragt ist, die zerstörte Stadt wiederaufzubauen.

Doch als sie sich auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause befinden, muss Rachel verblüfft feststellen, dass Lewis eine unerwartete Entscheidung getroffen hat:

Sie werden sich das herrschaftliche Haus mit dem vorherigen Eigentümer, einem deutschen Witwer ( Alexander Skarsgård), und seiner aufgewühlten Tochter ( Flora Thiemann) teilen.

In dieser aufgeladenen Atmosphäre verwandeln sich Feindschaft und Trauer in Leidenschaft und Betrug.

Regisseur: James Kent

Besetzung: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Jannik Schümann, Flora Thiemann