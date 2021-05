Niederösterreich spielt einen Sommer lang Theater

Die operklosterneuburg eröffnet den Juli-Premieren-Reigen mit einem Meisterwerk Verdis: „La forza del destino“ ist im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg zu erleben. Die Festspiele Berndorf laden zur „Ladies Night“, auf der Felsenbühne Staatz heißt es „The show must go on“ und mit „On your feet“ wird beim Musical Sommer Amstetten ebenfalls ein Musical zum Besten gegeben. Bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen feiert „Meine rosarote Hochzeit “ Premiere, die Sommerfestspiele Melk holen ihr 60. Jubiläum mit dem außergewöhnlichen Bühnenwerk „Die 10 Gebote #wiewirlebenwollen“ nach. Ebenso gibt es zahlreiche Neuinszenierungen von Klassikern: die Operette „Eva“ von Franz Lehár in der Sommerarena der Bühne Baden, „Die Entführung aus dem Serail“ in der atemberaubenden Kulisse der Oper Burg Gars, „Der Zerrissene“ beim Theatersommer Haag, die Operette „Die Fledermaus“ in der Operette Langenlois, „Der zerbrochne Krug“ bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf oder „Ein Käfig voller Narren“ auf der Rosenburg.