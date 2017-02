Niederösterreich - Blick ins Land

1. Preis - Aufenthalt in der Therme Linsberg Asia

Treten Sie ein in ein Reich des Wohlbefindens: Sie entspannen in der 15.000 m2 großen Thermenlandschaft mit acht Poolbereichen und neun Thema-Saunen und genießen die Fusion aus asiatischer Küche und regionalen Einflüssen. Der Preis: 2 Tage und 1 Nacht für 2 Personen, inklusive

Frühstücksbuffet und 4-Gang Abendessen, Thermen- und Saunanutzung.

2. Preis - Wochenende im südlichen Waldviertel

Werfen Sie einen Blick auf die Geschichte der Rechtsprechung und besuchen Sie eine der Waldviertel-Stationen: Erkunden Sie zum Beispiel Mohndorf in Armschlag oder nehmen Sie an eine geführte Wanderung durch die romantische Ysperklamm (Bild) teil. Der Preis: 2 Nächte für 2 Personen mit Frühstück, ein 3-gängiges Mittagessen, Eintritt in die Niederöster reichische Landesausstellung „Alles was Recht ist“ im Schloss Pöggstall, Besuch einer Waldviertel-Station (ausgenommen Basilika Maria Taferl)



3. Preis - Ein Frei-Hof-Praxistag

Am Sonnentor Frei-Hof im Kräuterdorf Sprögnitz wird Landwirtschaft im Kreislauf mit der Natur betrieben – ganz ohne Chemie und ohne landwirtschaftliche Förderungen. Der Preis: 1 ganzer Tag am Sonnentor Frei-Hof im April, Mai, August oder September; gemeinsam mit den Frei-Hof-Bauern und Permakultur-Experten Sigrid Drage, Thomas Meier und Andreas Voglgruber werden Hügelbeete- und Kräuterbeete angelegt, Kräuter vermehrt und Saatgut gewonnen. Zusätzlich gibt’s ein köstliches Essen im Bio-Gasthaus „Leibspeis“.



4. Preis - Premierenkarten für „Rigoletto“ in der Burgarena Reinsberg

Seit der Uraufführung 1851 begeistert Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ mit anhaltender Strahlkraft. Das Ambiente der Burgarena Reinsberg bietet den idealen Schauplatz für eine mitreißende Inszenierung. Der Preis: Vergeben werden 4 x 2 Opernkarten für die Premiere von „Rigoletto“ am 18. August in Reinsberg (Beginn: 19.30 Uhr)



5. Preis - Familienpässe für die Amethystwelt Maissau

Es glitzert, funkelt und glänzt: In Maissau liegt einer der spannendsten Edelstein-Fundorte der Welt. Hier wurde eine Erlebniswelt zum Thema geschaffen. Der Preis: 5 Familienkarten (2 Erw.,max. 2 Kinder) mit Eintritt in den Bänderamethyst-Gang, das Edelsteinhaus, und die neue Sonderausstellung „Fancy Diamonds“. Plus: je Familie eine funkelnde Überraschung aus dem Amethyst-Shop



6. Preis - Bücher

Gewinnen Sie eines dieser Bücher, die alle mit Niederösterreich zu tun haben: