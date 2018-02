Nespresso Gourmet Weeks von 26.2. bis 25.3.

Restaurants verwöhnen mit kulinarischen Genüssen

Im Rahmen der zehnten Nespresso Gourmet Weeks haben FeinschmeckerInnen die Chance, in einem mit bis zu vier Gault & Millau Hauben ausgezeichneten Restaurants, kulinarische Spitzenleistungen zu einem sensationellen Angebotspreis kennezulernen und zu genießen.



Alle LiebhaberInnen des guten Essens haben dieses Jahr vom 26. Februar bis 25. März die Möglichkeit, die österreichische Spitzengastronomie im Rahmen der Nespresso Gourmet Weeks zu genießen. Nespresso ermöglicht während der Laufzeit einem breiten Publikum, die österreichische Haubenküche zu äußerst attraktiven Preisen zu erleben. Die Fixpreise der Menüs richten sich nach der Haubenanzahl der über 60 teilnehmenden Nespresso Partner-Restaurants.



Neben Toni Mörwalds Restaurant „Zur Traube“ in Niederösterreich, sind unter anderen das mit 4 Hauben ausgezeichnete Restaurant der Familie Obauer in Salzburg sowie das 3-Hauben-Restaurant Taubenkobel im Burgenland mit dabei. Zum ersten Mal nehmen zum Beispiel das DiningRuhm in Wien oder das Fritz im Burgenland teil.

Wählen Sie zwischen einem zweigängigen Mittags- oder einem dreigängigen Abendhaubenmenü und verwöhnen Sie Ihren Gaumen!

Teilnehmende Nespresso Partner-Restaurants finden Sie unter: www.nespresso.com/gourmetweeks